Ponte Cesa – Sant’Antimo, UpC: ”peggio di prima, abbandonato”

“Il 23 ottobre 2021 il sindaco Enzo Guida, con il suo fido scudiero, l’assessore ai lavori pubblici Cesario Villano, annunciava in pompa magna un accordo storico con l’ente Provincia, la quale s’impegnava a stanziare 500.000 euro per la manutenzione straordinaria del ponte che collega Cesa con Sant’Antimo. Bene, ad oggi il ponte in questione sta peggio di prima, abbandonato a se stesso, con i residenti che ormai esasperati non sanno più a che santo votarsi”. A dirlo, in un post social, il gruppo di opposizione Uniti per Cesa.

“Le abitazioni ad ogni passaggio di un mezzo pesante subiscono forti vibrazioni, per non parlare delle continue buche che si aprono sull’asfalto aumentando il rischio di incidenti. La cosa che ci fa sorridere e nello stesso tempo piangere è che per suggellare tale accordo il sindaco, con l’assessore Villano e quasi tutta l’amministrazione, in presenza del presidente Giorgio Magliocca, hanno inscenato la stesura delle firme su un banchetto all’ingresso del ponte in questione immaginando forse di stare all’assemblea delle nazioni unite. Alleghiamo ovviamente le foto dello stato in cui versa il ponte e il virgolettato delle dichiarazioni dell’assessore Villano: ‘Abbiamo avuto assicurazioni (forse intendeva rassicurazioni) che in tempi rapidi si darà corso agli interventi’. Era ottobre 2021. Siamo a luglio 2022!”.