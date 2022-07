Ponte Cesa – Sant’Antimo: botta e risposta tra l’assessore Villano e UpC

Un botta e risposta tramite social tra l’assessore Cesario e il gruppo di minoranza Uniti per Cesa sull’abbandono del ponte Cesa – Sant’Atimo.

Nei giorni scorsi, il gruppo di minoranza guidato da Amelia Bortone coi consiglieri Ernesto Ferrante, Carmine Alma e Paola Verde avevano riportato in auge lo stato della struttura stradale.

Per Cesario Villano, Assessore ai Lavori Pubblici di Cesa, “Ignorare le leggi significa essere incapaci di governare. Leggo con grande stupore un post su FB da parte di Uniti per Cesa, perché forse i colleghi di minoranza non conoscono le norme e le regole che disciplinano la attività della Provincia. Dopo un lungo lavoro, il 23 ottobre 2021 siamo riusciti a firmare un accordo dove la provincia (fin a quel punto in dissesto), con il Presidente Giorgio Magliocca si impegnava a stanziare nel bilancio di previsione 2022 euro 500 mila per il ponte di Cesa/Sant’Antimo – sottolinea Cesario Villano, Assessore ai Lavori Pubblici di Cesa –. Per tale ragione tale accordo è storico ed epocale. Solo lo scorso 20 giugno 2002 la provincia ha approvato il bilancio di previsione dove è riportato il finanziamento in questione. Inoltre il 1 luglio 2022 l’assemblea dei sindaci ha ratificato ed approvato definitivamente il bilancio di previsione (cioè sono stati approvati i soldi stanziati per il ponte). Questi i fatti. Nessuna falsità o disinteresse. Grazie al lavoro del sindaco Enzo Guida pure nella qualità di consigliere provinciale e del presidente Magliocca i lavori stanno per andare in gara. Ora capisco il motivo perché la gente ha premiato la competenza alla rabbia di qualche presunto politicante.

Non è tardata ad arrivare la replica del gruppo di minoranza Uniti per Cesa capeggiato da Amelia Bortone: “Ringraziamo per la ‘Lectio Magistralis’ l’assessore Villano, al quale anticipiamo la nostra adesione in caso di istituzione di una Scuola di Formazione Politica, anche per comprendere meglio alcuni meccanismi relativi al conferimento di incarichi, affidamenti e premi nel settore dei Lavori pubblici, ma il “politichese”, già da tempo, non rientra tra i linguaggi che prediligiamo. Agli annunci eclatanti con annesse foto e comunicati stampa preferiamo che a parlare siano i fatti concreti e, ad oggi, con i fatti stiamo a zero”.

“Anche per un problema oggettivo ed innegabile come il “ponte di Sant’Antimo”, dobbiamo notare con rammarico che non sono consentite perplessità o sollecitazioni. Nel protocollo d’intesa con la Provincia di Caserta (Ottobre 2021) è riportato che in seguito alla conferenza di servizio (Maggio 2021) “RFI azionerà un piano di messa in sicurezza del ponte nel tempo di due mesi”. A noi non risulta sia stato fatto! In attesa del progetto della Provincia di Caserta, auspichiamo che vengano attuati, a breve termine, dei rimedi concreti per rendere l’arteria stradale più sicura. La storiella della rabbia da parte di chi svolge il ruolo di opposizione, è diventata patetica e noiosa. L’assessore Villano, come altri colleghi e sostenitori della sua maggioranza, non accetta critiche perché evidentemente si sente onnisciente ed intoccabile. Come consiglieri di minoranza, ci facciamo carico delle richieste dei cittadini che quotidianamente ci segnalano problemi, mancanze e criticità. Le dispute di carattere personale poco ci interessano. Agiamo nell’interesse dei cittadini, dando senso al mandato che abbiamo ricevuto”.