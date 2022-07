Pedane in fiamme stoccate in un deposito a Parete

Paura sulla SP 33 nel comune di Parete per delle pedane in fiamme, stoccate in un deposito. Alcuni passanti – vista la scena – hanno allertato il 115.

Il fatto è avvenuto in serata, intorno alle 21: immediatamente è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Aversa.

Sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato l’incendio che si era propagato alla maggior parte delle pedane stoccate producendo delle fiammate molto alte e visibili da lontano. A supporto della squadra del distaccamento di Aversa, anche due autobotti, una proveniente dal distaccamento di Aversa ed una proveniente dalla sede centrale del Comando che hanno collaborato con la squadra nello spegnimento del vasto incendio impedendo che lo stesso si propagasse anche alla vicina fitta vegetazione.

In corso le indagini per stabilire le cause del rogo.