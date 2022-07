‘Peace on the Road’, l’iniziativa Unicef fa tappa ad Aversa

E’ arrivato stamane ad Aversa Mauro Tresoldi per l’iniziativa ‘Peace on the Road’, promossa dal comitato Unicef della Regione Lombardia.

Mauro è partito da Lodi e, a bordo della sua vespa, sta girando l’Italia facendo tappa in vari Comitati Unicef sparsi per il Paese. Il fine del progetto è quello di lasciare un messaggio di pace in ogni città in cui sosterà, raccontando storie e stringendo legami.

Il Comitato della Regione Campania ha stabilito come tappa nel nostro territorio proprio la città di Aversa, che, in questa domenica di luglio, ha accolto Mauro in un momento di ritrovo presso il bene confiscato in via Gramsci.

Oltre all’Unicef sono state presenti anche le associazioni “Dimensione Democratica” e “Libera-Aversa” insieme ad alcuni privati cittadini.

“Felice di essere tappa di un bel percorso di solidarietà e di amicizia. Pace è una parola che ha bisogno di tanti compagni di viaggio: libertà, solidarietà, equità, rispetto e legalità – ha detto la Presidente dell’Unicef della Regione Campania, Emilia Narciso -. Particolarmente bello vedere il coinvolgimento di tanti giovani volontari, e in particolare dei comitati di Caserta e Napoli, che si sono fatti promotori di questa significativa tappa aversana del viaggio in Vespa, che ha unito tanti giovani e meno giovani di tutta Italia”.

“Ad Aversa, presso il bene confiscato di Via Gramsci, grazie alla disponibilità del Comitato di Libera, abbiamo accolto Mauro Tresoldi, partito da Lodi per parlare soprattutto di amicizia, l’amicizia che deve legare le persone e le nostre realtà, per costruire città vivibili e sostenibili”, ha detto la neo Presidente Provinciale dell’Unicef di Caserta, Lia Pannitti.