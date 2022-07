Napoli Femminile, conferma per Sara Tui

Altra conferma in casa Napoli Femminile: Sara Gonzalez Rodriguez, nata a Tui in Spagna il 23 maggio del 1989, continuerà infatti la sua avventura in maglia azzurra. Tui (questo il soprannome della spagnola) vanta una lunga militanza in Primera Iberdola avendo militato per anni nel Granadilla Tenerife ed ha disputato da protagonista due stagioni (39 partite e 5 reti) con il Madrid CFF.

Nella passata stagione, la sua prima in Italia, ha collezionato 19 presenze mettendo a segno anche un gol nel match vinto dal Napoli Femminile in casa della Fiorentina.

“Non volevo lasciare Napoli con la delusione cocente della retrocessione – ha detto alla spagnola – e di conseguenza ho scelto di restare in maglia azzurra per provare a vivere una stagione diversa da quella che è appena andata in archivio. Starà a noi della vecchia guardia trasmettere alle nuove compagne le motivazioni che debbono animarci e farle ambientare il più in fretta possibile in questa famiglia”.