Movida violenta ad Aversa: Dello Iacono ‘vuole’ l’Esercito in strada

“Serve l’esercito per controllare le strade della movida nel fine settimana. Il video diventato virale in queste ore rappresenta un colpo mortale alla sana imprenditoria di Aversa. Lo ‘spettacolo’ offerto dal giovane che sfonda a testate il vetro dell’auto della polizia e poi si scaglia contro gli agenti rappresenta un deterrente fortissimo per chi vuole continuare ad investire nella movida ad Aversa”. A dirlo, tramite nota stampa, la consigliera comunale di Italia Viva Imma Dello Iacono in merito al video relativo all’ennesimo episodio di violenza verificatosi ad Aversa dove un soggetto ha danneggiato la Volante del Commissariato e sputato sangue addosso ai poliziotti.

£Il quadro di degrado che viene fuori è un ‘anti-spot’ per la città di Aversa che, purtroppo, ogni fine settimana, nell’indifferenza generale, subisce episodi del genere. Il video, purtroppo, non è la narrazione di un caso isolato, ma la triste rappresentazione di quanto accade a via Seggio tutti i fine settimana. L’assenza di controlli, di una regolamentazione che consenta di sviluppare in maniera sana la movida, ha reso i budelli della zona di via Seggio una ‘zona franca’, dove schiamazzi e violenza accompagnano le notti dei residenti impotenti di fronte alle orde di giovinastri che ‘si impossessano’ delle strade dettando la loro legge”.

“E ora chi da mesi getta la polvere sotto al tappeto, minimizzando su episodi del genere, demonizzando chi come me cerca di tenere accesi i riflettori su un problema enorme che coinvolge residenti, imprese e famiglie cosa dice? Probabilmente nulla, visto che sarà impegnato ad ‘appiccicare’ l’ennesimo coccio di una maggioranza che non esiste più…”.