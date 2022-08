Migranti a Salerno, Lega Campania: “Viminale vuole Lampedusa 2”

Sbarcheranno a Salerno i 387 naufraghi a bordo della nave Ocean Viking. Le autorità italiane hanno assegnato il porto per lo sbarco dei migranti soccorsi dalla Ong.

Sul caso è intervenuto il gruppo Lega in consiglio regionale Campania: “Ogni vita è sacra e ogni sforzo deve essere messo in campo per salvare bambini, donne e uomini in difficoltà, restiamo però fortemente critici sul comportamento del Viminale che dà il via libera allo sbarco a Salerno di 387 clandestini a bordo della nave Ocean Viking – sottolineano i consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro -. Salerno dista numerose miglia nautiche dal luogo del presunto naufragio e non si capisce in base a quale logica il porto più sicuro sia quello salernitano”.

“Non possiamo tollerare che la Campania diventi una seconda Lampedusa, non deve e non può essere un Hub per smistamenti indisturbati del Viminale. Con il solito silenzio, il sindaco Napoli e lo stesso Vincenzo De Luca, sono complici di una sinistra troppo impegnata a lavorare su nuove tasse, nuove ammucchiate elettorali, nuovi dossier farlocchi. Cambiano i musicisti ma lo spartito è lo stesso da anni. Dal 25 settembre, con Matteo Salvini al governo, torneranno regole chiare in materia di immigrazione e sicurezza. La politica dei Porti aperti del PD, siamo sicuri, sarà solo un brutto ricordo”.