Migranti, Castiello: “Mediterranea organizza festival a Napoli ma tace su situazione disumana hotspot Lampedusa”

“La riduzione che viene fatta di un problema che vede l’Italia protagonista, suo malgrado, da anni dimostra la malafede di qualcuno in un tema delicato come quello dei migranti. Dal 1° gennaio a oggi sono stati registrati quasi 38mila migranti sbarcati in Italia. Nel 2020 erano 12mila circa. Sono numeri enormi, e la capacità di accoglienza del nostro Paese non può più farvi fronte”. Così la deputata campana della Lega Pina Castiello in una nota stampa.

“Mediterranea Saving Humans, che organizza un festival a Napoli per facile propaganda e punta il dito contro Matteo Salvini dica: è tollerabile che l’hotspot di Lampedusa, che accoglie 350 migranti oggi ne ospiti 1960 e in condizioni disumane? Soprattutto: ha qualcosa da dire, oltre alla inutile critica di parte espressa da giornalisti di sinistra nel corso di un evento patrocinato, guarda caso da un’amministrazione comunale di sinistra?”.