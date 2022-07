Un medico in servizio nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale “Moscati” di Taranto è stato aggredito nel pomeriggio di oggi da due persone.

Secondo quanto ricostruito finora, la vittima stava raggiungendo la sua auto quando è stata colpita da schiaffi e pugni che gli hanno provocato la frattura del setto nasale, ferite lacerocontuse alla testa ed escoriazioni su braccia, volto e gambe.

A prestargli soccorso sono stati i colleghi mentre gli agenti di polizia sono sulle tracce dei presunti aggressori: sono stati acquisiti i filmati dei circuiti di videosorveglianza.

“Appena appresa la notizia ho subito raggiunto l’ospedale per capire come stesse il collega che è visibilmente provato e sotto shock”, dichiara alla Dire Gregorio Colacicco, direttore generale della Asl di Taranto spiegando che “dopo il primo intervento in pronto soccorso, il medico è stato trasferito nel reparto in cui lavora dove resterà in osservazione”. “So che la polizia sta ascoltando i testimoni – aggiunge il dg – ho avvisato subito il presidente Emiliano e l’assessore alla Sanità, Palese che hanno espresso vicinanza la medico aggredito”.

(Adp/Dire)