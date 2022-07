M5S verso le elezioni politiche: riunione regionale in Campania

I Consiglieri regionali Michele Cammarano, Gennaro Saiello e Vincenzo Ciampi e il Coordinatore regionale Salvatore Micillo: “Condividiamo con i cittadini il percorso per la rinascita della nostra regione”

“La sfida per le imminenti elezioni politiche possiamo vincerla solo con il contributo dei cittadini, dai quali ci aspettiamo idee, proposte e suggerimenti. Ci stiamo impegnando al massimo per ripartire con forza e incisività, valorizzando le migliori energie e competenze. Per questo, domenica 31 luglio, con il nostro presidente Giuseppe Conte, daremo vita ad una Riunione regionale del Movimento 5 Stelle. Insieme agli iscritti, ai portavoce del Movimento 5 Stelle e al nostro coordinatore regionale Salvatore Micillo organizzeremo il lavoro che ci attende e condivideremo il percorso per la rinascita della Campania”, a dirlo sono i Consiglieri regionali del Movimento 5 stelle Michele Cammarano, Gennaro Saiello e Vincenzo Ciampi.



“Ringrazio i consiglieri regionali campani del Movimento 5 Stelle che continuano instancabilmente a raccogliere le istanze che provengono dai territori – sottolinea il Coordinatore regionale Salvatore Micillo – La riorganizzazione territoriale in corso ha un’importanza fondamentale e siamo certi che insieme a tutte le forze positive della nostra terra possiamo vincere la battaglia elettorale”.