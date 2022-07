Lusciano. Commerciante rapinato di diverse decine di migliaia di euro

Si stava recando in banca di Aversa per effettuare un deposito in contanti quando è stato rapinato di una ingente somma di denaro.

È successo nella giornata di ieri, a Lusciano: vittima un noto commerciante dell’Agro aversano.

L’uomo, a bordo della sua auto, è stato raggiunto da una motocicletta dove in sella vi erano due uomini: affiancata l’autovettura, i rapinatori hanno rotto il finestrino, fatto scendere il commerciante che è stato malmenato e derubato dell’ingente somma.

Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere poste nella zona dove è accaduto il fatto e raccogliendo informazioni utili da eventuali testimoni.

Nulla invece potranno servire le immagini della videosorveglianza poste a Trentola Ducenta (via percorsa dal commerciante, seguito a sua volta dai rapinatori) per poter identificare i malviventi in quanto i dispositivi erano offline.

Stando a quanto si apprende, i commercianti e abitanti trentolesi – che possiedono telecamere all’esterno- stanno mettendo a disposizione i filmati in modo che i rapinatori possano essere identificati.