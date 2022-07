Un mese al via della Liga Spagnola con Barcellona e Real Madrid ancora in testa

Nonostante gli alti e bassi attraversati soprattutto nelle fasi iniziali della stagione, lo scorso anno ad essere protagoniste della Liga Spagnola sono state nuovamente le due squadre che da decenni si dividono il titolo di Campione di Spagna, salvo rare eccezioni: Barcellona e Real Madrid.

Le due compagini, che hanno fatto loro oltre 60 dei 92 titoli assegnati, si sono date battaglia anche nella stagione 2021-2022 con il Real che alla fine ha prevalso sugli storici avversari del Barça. Se entrambi i club sembravano marcare i rispettivi passi falsi nelle prime giornate di campionato, dalle ultime giornate del girone di andata in poi, i Blancos hanno iniziato a prendere il largo nei confronti degli avversari, involandosi verso quello che è stato il loro 35° titolo di campioni nazionali.

Saranno dunque i Merengues di Carlo Ancelotti i giocatori da battere in questa stagione, dato che gli stessi non hanno fatto loro solo il campionato spagnolo, ma nell’anno calcistico concluso a maggio hanno portato a casa anche la dodicesima Supercoppa di Spagna e la quattordicesima Champions League: la quarta in appena otto anni.

Data dunque la loro storia, ma anche l’andamento della scorsa stagione, anche in quella che inizierà tra poche settimane, Real Madrid e Barcellona si possono definire come le favorite sia per la conquista del titolo in campionato, ma anche nelle varie coppe nazionali.

Inoltre, i bookmakers con licenza ADM hanno già pubblicato le quote vincente della Liga Spagnola per il 2022-23, ed è quindi possibile sin da ora puntare su chi alzerà il trofeo a fine stagione, sfruttando anche il bonus immediato senza deposito, che permette di scommettere senza versare nemmeno un euro sul proprio conto di gioco.

Manca però ancora un mese prima di poter vedere in campo gli uomini di Carlo Ancelotti e del neoarrivato Xavi Hernández, che quest’anno affronterà la sua prima stagione completa da allenatore del Barcellona, dopo essere giunto solo a campionato e coppe già in corso (a novembre, ndr) durante il 2021.

La stagione di questi ultimi inizierà sabato 13 agosto in casa contro il Rayo Vallecano, mentre quella dei campioni in carica partirà il giorno dopo, con i Blancos in trasferta ad Almería.

In attesa di vedere come andranno a finire i primi novanta minuti del campionato 2022-2023, ci possiamo però concentrare sulla sessione estiva del calcio mercato delle due squadre.

A Madrid, l’acquisto sicuramente più importante che si è verificato fino a questo momento è quello di Aurélien Tchouameni, mediano dell’AC Monaco che è stato acquistato per una cifra pari a 80 milioni di euro. Il franco-camerunense ha trascorso gli ultimi quattro anni in Ligue 1 tra Bordeaux e Monaco, per un totale di 100 partite disputate. Lo stesso era stato eletto come miglior centrocampista del campionato 2020-21.

Tra le fila della squadra di Ancelotti è giunto anche Antonio Rüdiger, arrivato a titolo gratuito dal Chelsea. In partenza risultano invece Luka Jovic, che è volato a Firenze, Gareth Bale, andato a Los Angeles, oltre che a Isco che ha preso la direzione di Siviglia e Marcelo che ha dato l’addio dopo 16 stagioni con la “Camiseta Blanca”.

Per quanto concerne il Barcellona, in questo caso sono serviti più rinforzi per contrastare sia le perdite nella rosa, che le sconfitte in campo. Tra i principali arrivi si annotano Raphinha dal Leeds per una cifra di 58 milioni di euro, mentre Kessié dal Milan e Christensen dal Chelsea sono approdati a titolo gratuito.

Non mancano nemmeno le partenze con Philippe Coutinho che ha preso l’aereo in direzione dell’Aston Villa per 20 milioni di euro. Addio anche a Dani Alves, svincolato dopo essere tornato al Barça per appena sei mesi, lo scorso gennaio.