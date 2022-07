Lascia la figlia di 18 mesi a casa per sei giorni, la trova morta

Ha lasciato per sei giorni la sua bambina di un anno e mezzo da sola a casa a Milano e quando è tornata, ieri mattina, l’ha trovata morta.

La donna, 37 anni, è stata fermata con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e premeditazione.

La piccola era in un lettino da campeggio e a fianco c’era il biberon ma anche una boccetta di benzodiazepine piena a metà.

“Sapevo che poteva andare così”. E’ quanto avrebbe detto, in sostanza, la donna di 37 anni fermata per omicidio volontario dalla polizia per aver lasciato la figlia di un anno e mezzo sola in casa a Milano per 6 giorni, da giovedì della scorsa settimana fino a ieri mattina. E’ stata fermata ieri e interrogata nella notte dal pm di turno Francesco De Tommasi. E’ apparsa lucida, a quanto si è saputo, anche se di fronte ad alcune domande è rimasta in silenzio.

(ANSA)