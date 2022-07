Ius soli a Sessa Aurunca: ‘battaglia’ del Movimento Nazionale

La commissione statuto e regolamenti del Comune di Sessa Aurunca in provincia di Caserta, ha approvato una modifica statutaria che introduce lo ius soli, ossia il diritto ad ottenere la cittadinanza per i minori stranieri nati in Italia e per quelli che vi abbiano completato almeno un ciclo scolastico.

Dura la reazione di Ivano Manno, dirigente del Movimento Nazionale – La Rete dei Patrioti , che ha condannato senza appello l’iniziativa: “É assolutamente illegittimo che un comune, autonomamente, aggiri una legge statale ed introduca di fatto lo ius soli, usurpando la relativa competenza esclusiva del Parlamento in materia. Per questo siamo pronti a dare battaglia in tutte le sedi, istituzionali e non, affinché la legge sia rispettata e non esistano territori d’Italia che, in nome di una macabra ideologia, si sentano liberi di violare le norme impunemente”.