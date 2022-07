Infestazione da mosche: tavolo tecnico in Comune

Emergenza mosche, richiesto intervento urgente e non più differibile: è questo l’oggetto della missiva che il sindaco Giuseppe Guida ha indirizzato, nei giorni scorsi, alla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema della Regione Campania, all’U.O.D. provinciale di Caserta, all’A.R.P.A.C., all’ASL Caserta e alla Ditta Allevamenti Falco SRL, come società avicola locale interessata, con la finalità di convocare nella giornata odierna un tavolo tecnico preliminare per adottare i primi provvedimenti.

La necessità dell’incontro, che arriva dopo diversi solleciti, è stata dettata dalla virulenta infestazione abbattutasi sul territorio comunale, con particolare riferimento alla zona est, al confine con il Comune di Forchia, tale da destare, in concomitanza con le forti ondate di caldo, serie preoccupazioni di ordine igienico – sanitario, in aggiunta all’esasperazione dei residenti, costretti a sigillare le rispettive abitazioni per tamponare il fenomeno. Inoltre, sommandosi alle operazioni disposte dall’ASL, sono stati effettuati interventi larvicida programmati e, con cadenza settimanale o bisettimanale, si è dato il via a disinfestazioni straordinarie, a spese del Comune e a cura di Ditte specializzate, con la volontà di contribuire a frenare la massiccia presenza degli insetti.

“Non siamo di fronte a un problema normale – queste le parole usate dal Primo Cittadino nella missiva e ribadite questa mattina – bensì di fronte ad una situazione emergenziale, che rende impossibile la vita dei nostri concittadini, minando il loro benessere, nonché l’immagine del nostro paese e della nostra comunità. Ogni giorno, siamo subissati da segnalazioni e proteste, nonostante gli sforzi messi in campo da questa Amministrazione. Serve un aiuto concreto, affinché si vadano ad individuare le cause del fenomeno, che va avanti da anni e continua ad intensificarsi, per debellarlo, per la prima volta, in maniera definitiva, rifiutando le soluzioni provvisorie a cui si faceva ricorso in precedenza”.

Il dialogo con le diverse parti intervenute è stato aperto alle ore 12, in Municipio. Erano presenti: il dott. Gennaro Borruso per l’ASL; da remoto, la dott.ssa Giuseppina Merola e la dott.ssa Loredana Pascarella per l’A.R.P.A.C.; il comandante della Polizia Municipale Luigi Garella; l’avv. Giulio Russo per l’Azienda Falco; la dott.ssa Emanuela Crisci, segretaria comunale. Assente la Regione Campania. Si è stabilito, al termine, di procedere con un controllo accurato, congiunto e imminente presso la Ditta Falco, per dare avvio alle opportune verifiche sul territorio.

Intanto, il sindaco Guida ha stabilito di inoltrare un’ulteriore richiesta di incontro al Prefetto di Caserta e di aggiornare la Procura sugli sviluppi futuri: “Ho chiesto agli Enti competenti – ha aggiunto – la massima collaborazione, fermo restando che andremo, comunque, avanti per individuare i responsabili. Siamo determinati su questo punto e sulla tranquillità che intendiamo garantire ai cittadini”.