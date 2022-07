Ida Sorbo nuovo vicesindaco di Caiazzo

Dopo le dimissioni del vicesindaco Antonio Ponsillo, il primo cittadino di Caiazzo Stefano Giaquinto ha provveduto a nominare Ida Sorbo come sua vice; Tommaso Pannone è il nuovo assessore.

Il primo cittadino Giaquinto ha affermato: «Come gruppo ‘Uniti per Caiazzo’ prendiamo atto della decisione di Ponsillo di dimettersi dalla giunta; lo ringraziamo per il lavoro svolto e gli facciamo gli auguri per il suo futuro politico. Il nuovo vicesindaco è Ida Sorbo, la più giovane del gruppo. Auguriamo un buon lavoro al neo assessore Tommaso Pannone, che in questi anni si è distinto per la sua attività amministrativa da consigliere comunale».

La giunta comunale è composta da: Ida Sorbo, vicesindaco, che detiene le deleghe a Statuto, Regolamento e Trasparenza, Cultura, Attività e promozione dei Beni Culturali, Politiche giovanili, Città Slow, Gemellaggio e Caiatini all’estero, Agricoltura, Pubblica istruzione, Turismo, Consiglio comunale dei Ragazzi e Ragazze; Giovanni Di Sorbo che si occupa di Lavori pubblici, Servizio idrico integrato, Edilizia scolastica, Manutenzione, Patrimonio e Verde pubblico, Impianti di depurazione, Metanizzazione, Rapporti con il Consorzio Idrico, Mensa e trasporto scolastico; Monica Petrazzuoli continuerà il suo lavoro alle Politiche sociali, Servizi sociali, Assistenza e Beneficenza, Servizi agli anziani, Servizi ai Diversamente abili, Valorizzazione volontariato, Servizio civile, Pari opportunità, Rapporti con l’Ambito C4; alla new entry Tommaso Pannone il sindaco Giaquinto ha assegnato incarichi allo Sport, Tempo libero e Strutture sportive, Rapporti con associazioni sportive, Cimitero, Piano parcheggi, Servizi sanitari e Rapporti con Iacp di Caserta, Sicurezza sul territorio, Randagismo e Protezione civile.