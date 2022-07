Garanzia Giovani, Cirillo: “ritardi di 7 mesi nell’erogazione dei pagamenti”

“La Regione Campania ha stipulato con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali una convenzione volta a disciplinare l’utilizzo dei fondi e le modalità di pagamento delle indennità a favore dei beneficiari del programma ‘Garanzia Giovani’ in base al documento, il pagamento delle indennità ai giovani partecipanti ai tirocini deve essere erogato a cascata dalla Regione attraverso l’Istituto di previdenza sociale. I tirocinanti si sentono rispondere che si tratta di problemi ‘fisiologici’ come se fosse normale frequentare un programma e poi fare la spola tra gli uffici per vedersi corrisposta l’indennità”. A dirlo è il consigliere regionale di Insieme per il Futuro Luigi Cirillo attraverso un’interrogazione regionale.

“ Il programma europeo nato per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati ed agevolare le scelte professionali vede, una parte consistente dei beneficiari delle indennità non ancora pagati. Tali ritardi determinano anche un disincentivo per le aziende che vorrebbero aderire al progetto di “Garanzia Giovani”, determinando mancate opportunità lavorative per gli under 35 Campani”.

“Nella mia interrogazione ho chiesto i motivi del ritardo dei pagamenti, quali provvedimenti saranno adottati per risolvere il problema e quali saranno le tempistiche con cui si prevede di erogare le indennità”.