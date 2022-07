(FOTO) Vigili Urbani, allenamento con poligono di tiro virtuale

Da oggi i vigili di Ferrara hanno in dotazione un poligono di tiro virtuale per allenarsi all’uso delle armi. Ne dà notizia il Comune, spiegando che è ufficialmente partita “l’attività di addestramento al tiro del personale della Polizia locale attraverso l’impiego del Siat (Sistema interattivo di addestramento al tiro), un simulatore di tiro professionale acquistato con il finanziamento della Regione” dopo che il progetto presentato dall’amministrazione ferrarese ha vinto un bando regionale.

Con l’acquisizione del Siat, si legge in una nota, la Polizia locale “ha inteso mutuare l’esperienza delle Forze armate e della Polizia, che hanno da tempo in uso sistemi analoghi”, avviando “un percorso di formazione continua all’uso delle armi, da affiancare al tradizionale addestramento al tiro, basato sull’uso delle moderne tecnologie, che non prevede l’uso di munizioni reali e permette di effettuare, in totale sicurezza, esercitazioni di tiro simulando ogni possibile scenario operativo”.

In concreto, il sistema “consiste in un poligono di tiro virtuale funzionante attraverso la proiezione, su uno schermo, di filmati o immagini che riproducono situazioni reali con cui l’operatore interagisce usando armi appositamente modificate, che attraverso un emettitore laser consentono di colpire i bersagli e le immagini proiettate sullo schermo, con la possibilità di far interagire anche più operatori congiuntamente”.

E data “la carenza di simili strutture nel territorio”, la Polizia locale Terre estensi “ha deciso, per favorire l’integrazione e la collaborazione interforze, di aprire le proprie porte agli altri Corpi di polizia, sia locali che dello Stato, invitandoli ad effettuare attività addestrative congiunte”.

(Ama/ Dire)