Festival Impegno Civile con Cinemovel ad Aversa

Libero Cinema in Libera Terra, il Festival di cinema itinerante contro le mafie fa tappa ad Aversa presso la Fattoria sociale Fuori di Zucca nel parco dell’ex Maddalena.

L’iniziativa ad Aversa promossa dall’associazione Libera coordinamento provinciale di Caserta e dal Comitato don Peppe Diana è inserita nella rassegna del Festival dell’Impegno Civile, festival che ha come location beni confiscati alle maie e beni comuni restituiti alla collettività e che quest’anno è alla 15esima edizione.

L’appuntamento è per questa sera, 18 luglio, alle ore 20,30 nella splendida cornice del giardino di Fuori di Zucca. Prima della proiezione del film ‘Nulla di Sbagliato’ con ingresso gratuito, ci sarà un incontro con Nello Ferrieri fondatore di Cinemovel, Cesare Moreno presidente Maestri di Strada, Giuliano Ciano presidente della cooperativa Un Fiore per la vita e Tina Cioffo per il Comitato don Peppe Diana.

Il film Nulla di sbagliato dei registi Davide Barletti e Gabriele Gianni, prodotto da Cinemovel in associazione con CIAI e con l’Impresa sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, girato interamente da remoto durante l’anno scolastico 2020/2021, è un viaggio immersivo alla ricerca del significato del Tempo, centrato sull’ascolto delle ragazze e dei ragazzi che si trovano ad affrontare il delicato passaggio dal mondo dell’infanzia a quello della adolescenza. Attraversando tutto l’anno scolastico, il film restituisce un racconto intimo e al tempo stesso corale, che mette insieme i frammenti reali e fantastici di una generazione che ha enormemente sofferto i limiti del lockdown. Le ragazze e i ragazzi, con le loro storie, ci aprono le porte a un mondo dimenticato e spesso inascoltato, dove l’immaginazione e le emozioni posseggono ancora un potere magico.

Il viaggio della carovana Libero Cinema in Libera terra promosso da Cinemovel Foundation e Libera, con la partnership istituzionale di Fondazione Unipolis e il sostegno di Coop Alleanza 3.0, è cominciato il 14 luglio e proseguirà fino al 21 luglio, per le strade di Italia, toccando Milano, Cerignola, Valle del Marro e Ferrara.

Il Festival dell’Impegno Civile, per questa edizione ha come tema l’Aria. E’ nell’Aria che abbiamo soffio e respiro, principio di vita di tutti gli esseri. E’ sottile, si regge senza supporto e si diffonde con un potere illimitato così come la speranza di un mondo migliore. Continuerà con altre tappe a Maiano di Sessa Aurunca, Pugliano di Teano, Castel Volturno e ancora Casal di Principe. Per la prima volta non si chiuderà nel mese di agosto ma proseguirà con altri appuntamenti a settembre e nella stagione autunnale.