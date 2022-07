Esagitato aggredisce alcuni passanti e rapina un giovane ragazzo

Nelle prime ore del mattino di sabato 2 luglio 2022 la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino straniero, per i reati di Rapina, Resistenza a Pubblico Ufficiale e Danneggiamento.

Nello specifico, alle ore 03.08, due equipaggi delle volanti venivano inviate sul Lungomare Tintori poiché erano pervenute numerose segnalazioni della presenza di un soggetto che infastidiva tutti i passanti che incrociava aggredendoli fisicamente, oltre che danneggiare veicoli in sosta.

Giunti sul posto i poliziotti venivano subito avvicinati da alcuni ragazzi, i quali riferivano che poco prima erano stati vittima di una rapina da parte di un ragazzo straniero che si stava dando alla fuga in direzione dei primi stabilimenti balneari di Marina Centro.

Infatti, senza motivo, il senegalese aveva prima colpito con un pugno la spalla di un ragazzo, asportandogli il cappello e ad un amico intervenuto in difesa della vittima di rapina, lo straniero aveva sferrato a sua volta un pugno al volto.

Gli agenti, immediatamente si mettevano alla ricerca del soggetto, rintracciandolo subito dopo. Il giovane si mostrava molto agitato e sofferente all’operato dei poliziotti, che con non poca fatica, lo bloccavano e lo conducevano in Questura.

In considerazione dei fatti accaduti, il soggetto veniva tratto in arresto, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella giornata odierna presso il Tribunale di Rimini.

Inoltre, veniva denunciato in stato di libertà per i reati di percosse e inosservanza del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Rimini.