Elezioni, riunione FdI Caserta in vista della campagna elettore

Si è riunito in data odierna il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia: all’ordine del giorno l’organizzazione della campagna elettorale per le elezioni politiche del prossimo 25 Settembre.

Il coordinatore provinciale Marco Cerreto ha relazionato i presenti sulla Direzione Nazionale svoltasi ieri a Roma: “siamo pronti a risollevare l’Italia quale unica forza che in questi anni ha dimostrato agli italiani coerenza, chiarezza e serietà, e che pur all’opposizione, non ha mancato su nessun tema ed in nessun momento di questo drammatico periodo della Nazione, sconvolto da pandemia, guerra e crisi economica di proporre idee, progetti e programmi – ha detto Cerreto -. Siamo fieri di quello che hanno fatto i nostri parlamentari presenti oggi in sala, il nostro consigliere regionale e l nostra consigliera provinciale, i nostri dirigenti nazionali e provinciali instancabili sul loro territorio, insieme ai presidenti di circolo, ai consiglieri comunali, i responsabili di dipartimento tematici. Ci presentiamo con il nostro bagaglio agli elettori convinti di avere la più concreta, la più seria proposta politica per risollevare l’Italia.”