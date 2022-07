Elezioni, Castiello: “De Luca in cerca di credibilità”

“Alle prese con l’incombenza di ‘piazzare’ il figlio in una posizione sicura che gli garantisca il ritorno in Parlamento, il presidente De Luca, nel suo tradizionale ‘spettacolo’ del venerdì, si scaglia contro Matteo Salvini e parla della necessità di riaprire i manicomi. Lo comprendiamo, non solo perché drammaticamente a secco di validi argomenti da offrire al dibattito politico ma, soprattutto, perché ora il governatore ha la necessità di riguadagnare credibilità agli occhi della classe dirigente del suo partito a cui dovrà questuare la ricandidatura dell’amato rampollo; quella stessa classe dirigente che lo Sceriffo ha sempre trattato a pesci in faccia arrivando persino ad affermare: ‘Quando sento certi dirigenti nazionali del PD in TV devo cambiare canale dopo 30 secondi’”. Lo afferma la deputata campana della Lega Pina Castiello.

“Purtroppo, per De Luca – aggiunge – la politica è solo un’occasione per trarre personale profitto. Quando c’è da raggiungere traguardi nel segno del più spinto nepotismo, lo Sceriffo va in delirio, comincia a dare i numeri, dice e fa tutto e il suo contrario: il fatto che cominci a parlare di pazzia e manicomi è solo l’effetto di un evidente riflesso condizionato”.

(ANSA)