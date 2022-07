Elezioni, Castiello: “dalla sinistra solito fango contro Salvini e cdx”

“Andiamo verso una campagna elettorale della sinistra imbarazzante e disperata. Fake news, illazioni, indiscrezioni, accostamenti suggestivi, in soli 8 giorni il Pd ha messo in campo tutto il repertorio del fango. Mai, in così breve tempo, sono arrivate smentite dal suo stesso governo. Una settimana fa il pericolo era il ritorno del fascismo, oggi accordi con super potenze, domani la pista cinese, in futuro?”. Così, in una nota, la deputata della Lega Pina Castiello sul vergognoso clima di illazioni verso il centrodestra e la Lega.

“Un copione già visto, fatto ad arte per nascondere le colpe del movimento cinque stelle che ha affossato il governo Draghi. È la sinistra che alimenta sospetti e tenta di destabilizzare il paese. Dove erano gli stessi che oggi si stracciato le vesti quando Letta chiudeva accordi con Putin e Pechino? Siamo convinti che il 25 settembre gli italiani per bene metteranno la parola fine a questa vergognosa strategia della sinistra che annusa la sconfitta e mette in campo anche servizi segreti e fantomatiche fonti per screditare avversari politici”.