Draghi conferma le dimissioni a Mattarella: Governo in carica solo per gli affari correnti

Dopo la tesissima giornata al Senato, in cui si è sfaldata la maggioranza che avrebbe dovuto rinnovare la fiducia al premier dimissionario, per Mario Draghi oggi il passaggio è alla Camera. Il presidente del Consiglio ieri aveva depositato all’aula di Montecitorio il testo delle comunicazioni fatte in Senato.

Accolto da una standing ovation, Draghi ha annunciato un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “per comunicare le mie determinazioni”.

Il capo dello Stato ha preso atto delle dimissioni del premier e del Governo, che resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti.

10.33 – FICO RICEVE DRAGHI A MONTECITORIO

Il presidente della Camera Roberto Fico sta ricevendo il presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo

Montecitorio.

10.30 – MATTARELLA VEDRÀ FICO E CASELLATI NEL POMERIGGIO

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà nel pomeriggio al Palazzo del Quirinale i

presidenti delle Camere, ai sensi dell’art. 88 della Costituzione.

10.18 – MATTARELLA PRENDE ATTO DELLE DIMISSIONI, GOVERNO IN CARICA PER AFFARI CORRENTI “Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei ministri, Prof. Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del Governo da lui presieduto. Il presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti“. Lo annuncia il Quirinale.

09.40 – NIENTE CDM PER LE DIMISSIONI DI DRAGHI

A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri per le dimissioni del premier Mario Draghi non si farà. Il presidente ha già presentato le dimissioni in Cdm la scorsa settimana. Per cui non ci sarà un nuovo passaggio poiché formalmente Draghi ha già comunicato la decisione ai ministri.

09.18 – DRAGHI RINGRAZIA LA CAMERA

“Grazie per questo e grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo“. Così il premier Mario Draghi rivolto all’aula di Montecitorio nel corso delle sue comunicazioni.

09.13 – DRAGHI: “A VOLTE IL CUORE DEI BANCHIERI CENTRALI VIENE USATO…”

“Qualche volta il cuore dei banchieri centrali viene usato…“. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, ricevendo il lungo applauso che l’Aula della Camera e il suo esecutivo gli tributano, visibilmente colpito nell’espressione e nella voce torna sulla barzelletta che aveva raccontato otto giorni fa. “La conoscete la storia del trapianto di cuore?”, esordì Draghi alla cena organizzata dall’Associazione Stampa Estera. “Vengono proposti due cuori a un paziente, uno di un giovane di 25 anni in splendide condizioni fisiche, l’altro è di un banchiere di 86 anni – proseguì Draghi – Il paziente sceglie il secondo, perché mai? Chiedono i medici: perché non è mai stato usato, risponde il paziente”.

09.10 – DRAGHI: “VADO DA MATTARELLA PER COMUNICARE LE MIE DETERMINAZIONI”

“Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni“. Così il premier Mario Draghi alla Camera.

09.09 – STANDING OVATION DEL GOVERNO IN AULA ALLA CAMERA PER DRAGHI

Tutto il governo in piedi per Mario Draghi nell’Aula della Camera, dove il presidente del Consiglio sta per intervenire. L’Aula e i membri dell’esecutivo hanno tributato al premier un lungo applauso.

