Continua il Cimarosa Summer Art: ad Aversa arriva Lalla Esposito

Giovedì 21 Luglio ore 21.00 secondo appuntamento del Cimarosa Summer Art ad Aversa, presso la corte del Salone Romano, in uno scenario fresco e comodo, che la famiglia Virgilio ha messo a disposizione della città, offrendo così di fatto un teatro all’aperto! In programma Concerto Blu lo spettacolo di e con la “cantattrice” Lalla Esposito accompagnata al piano dal Maestro Antonio Ottaiano.

“Si tratta di un omaggio al grandissimo Domenico Modugno- ci dice Giuseppe Lettieri, direttore artistico del Cimarosa Summer Art- scritto e portato in scena da una tra le attrici più brave nel panorama teatrale napoletano ed italiano attuale. Lalla Esposito, per anni nella compagnia del compianto Luca De Filippo negli ultimi mesi sta girando in lungo e largo lo Stivale, in duo con Peppe Barra e con la commedia Non c’è niente da ridere, che ha riscosso consensi unanimi di pubblico e critica in tutta Italia. La bravissima cantante ed attrice napoletana sulle tavole della nostra speciale arena percorrerà la storia del cantautore di Polignano a Mare, che con la canzone Nel Blu dipinto di blu, nota ancor di più come Volare, vinse il primo Grammy in America per l’Italia, sdoganando la canzone italiana nel mondo. Modugno ha avuto un successo planetario vendendo decine e decine di milioni di dischi, facendo concerti nei luoghi più prestigiosi del mondo. Con Lalla Esposito, nei panni del Mimmo nazionale, faremo un viaggio tra canzoni e recitazione, e ci sembrerà davvero di volare. Io ho visto più volte questo spettacolo ed è bellissimo, per questo l’ho voluto proporre al pubblico aversano. Per l’occasione avendo in scena una regina del teatro, a fine serata non poteva mancare la regina della pasticceria aversana, la polacca, che verrà offerta dall’antica pasticceria Marino. Inoltre per gruppi di almeno quattro persone, ci sarà uno special price di ingresso, basta informarsi presso il botteghino del Teatro Cimarosa, aperto tutti i pomeriggi”.

Dunque dopo il successo del concerto del Neapolitan Mandolin Quartet, questa volta al Cimarosa Summer Art, ci sarà una rappresentazione mista tra teatro e musica, affidata appunto alla maestria di Lalla Esposito con l’ottimo Antonio Ottaiano al pianoforte.