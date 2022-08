Comunali Lusciano, IV: “non nomi ma progetti seri”

“In attesa che i vari gruppi politici trovino, alle spalle dei luscianesi, degli accordi basati su veri e propri inciuci politici, noi proviamo a vivacizzare il dibattito politico in vista delle elezioni comunali della primavera prossima. A noi non interessa portare a casa un sindaco o alcuni consiglieri comunali, crediamo vivamente che sia arrivato il momento di mettersi in gioco e sulla scia del nostro leader nazionale Matteo Renzi: ‘Vogliamo ragionare di proposte per i luscianesi e non di alleanze. La politica è una cosa seria, non è il gioco delle coppie’. Lo vogliamo fare dialogando con tutti, forze politiche, sociali e/o associative, senza distinzione alcuna”. A dirlo, in una nota, il gruppo cittadino di Italia Viva guidato Luciano Dell’Aversano Orabona.

“La priorità è intercettare quanti più cittadini perché per raggiungere taluni obiettivi non si può prescindere dall’impegno di ogni singolo luscianese che rappresenta il vero valore aggiunto di una comunità. Per farlo – continua la nota – occorre iniziare dalle fondamenta, ovvero, creare un modello di amministrazione chiaro e netto. Occorre tracciare un adeguato modello che sia in grado di coniugare il principio democratico con quello dell’imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione. Pertanto, prospettiamo di adottare dei correttivi al fine di garantire un sistema all’interno del quale la dirigenza amministrativa può essere più autonoma dalla classe politica, in modo che questi ultimi possano realmente concentrarsi sulla definizione degli obiettivi e degli indirizzi strategici. Quindi una sostanziale separazione fra indirizzo politico e gestione burocratica senza interconnessioni e rischi di condizionamenti reciproci”.

“Un punto fondamentale inserito nella nostra agenda politica è la disponibilità a confrontarci con tutti perché, di fatto, abbiamo dirigenti come il dottore Ernesto Di Mattia (attuale sindaco di Sant’Arpino), il dottore Carlo Alberto Borrelli e l’architetto Eduardo Cotugno che consideriamo delle risorse per il territorio e per i luscianesi. Senza escludere la nuova comandante della Polizia municipale dottoressa Nunzia Della Gatta, che da poco fa parte della Casa comunale e che già ha dimostrato le proprie capacità dirigenziali con atti importanti a favore del territorio”.