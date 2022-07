Cesa. Approvato il regolamento per i passi carrabili

Su iniziativa dell’assessore alla viabilità Francesca D’Agostino è stato approvato, di recente, il regolamento per la disciplina dei passi carrabili.

“E’ uno strumento che disciplina l’autorizzazione per l’uso di un passo carrabile già esistente, per la modifica di un passo già autorizzato, per l’apertura di un nuovo passo carrabile”, spiega l’esponente della giunta comunale, “è un modo, questo per regolare un aspetto importante della viabilità”.

“Passo Carrabile” è qualunque manufatto consistente in un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie stradale sottratta all’uso pubblico, evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta.

Il rilascio della concessione del passo carrabile è condizionato al pagamento di una tassa d’uso annuale, determinata in base tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Per i passi carrabili si applica la tariffa ordinaria nell’ammontare minimo di 30 euro.

La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili, se non su espressa richiesta dei proprietari. “Aspetto importante – aggiunge l’assessore D’Agostino – è che sono esenti dal pagamento del canone gli accessi ai passi carrabili destinati esclusivamente a persone portatori di handicap, per i quali sia stato rilasciato apposito contrassegno secondo la legislazione vigente, quando questi, ovvero il loro nucleo familiare siano concessionari dell’occupazione”.

Per ottenere la concessione di un passo carrabile esistente, l’interessato dovrà produrre istanza su apposito modello predisposto dall’Autorità Comunale, corredato della documentazione in esso prevista, compresa l’autorizzazione edilizia dalla quale si possa verificare la regolarità del passo.

L’Ufficio comunale competente all’istruttoria delle domande e al rilascio dell’autorizzazione è l’ufficio della Polizia Locale che si avvarrà per l’istruttoria dell’ufficio Urbanistica e dell’ufficio Tributi.