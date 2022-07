Casal di Principe. Contenzioso, Mo Bast scrive al sindaco

“Nell’alveo delle nostre attività sociali, tra cui quelle di una maggiore conoscenza delle attività della macchina comunale, al fine di aumentare la trasparenza fra l’azione amministrativa e la cittadinanza intende avere contezza della materia relativa al contenzioso nel nostro Comune”. E’ quanto si legge in una nota inviata dall’associazione Mo Bast al Sindaco e al Responsabile del Contenzioso del Comune di Casal di Principe.

“Da sempre questo è stato un annoso problema ed in passato ha procurato al Comune di Casal Di Principe non poche difficoltà economiche e persino un recente dissesto (questione idrica). Tutti vogliamo evitare il ripetersi di situazioni gravose per il Comune ed a tal guisa come associazione vorremmo avere alcune delucidazioni che di seguito elenchiamo, il modo da facilitare il lavoro a chi di dovere: 1) In quanti processi è attualmente impegnato il Comune di Casal Di Principe? 2) Qual è lo stato di questi procedimenti? 3) In quanti di essi il Comune è resistente ed in quanti è invece portatore di diritti od interessi legittimi? 4) Con quale criterio vengono scelti gli avvocati che di volta in volta rappresentano il Comune? 5) Attualmente quanto il Comune deve pagare per cause in cui ha visto le proprie ragioni soccombere ed in quante ha maturato crediti? In sostanza qual è la posizione debitoria e creditoria dell’Ente?”.