Casal di Principe. Autismo, Asl e Comuni non pagano: sospese terapie a bambini autistici

“Dopo 14 anni le cooperative “La Forza del Silenzio” e “Lfs Global”, che operano a Casal di Principe in beni confiscati dove assistono decine di bambini autistici, alzano bandiera bianca. A causa del mancato pagamento da parte dei Comuni e dell’Asl – che vantano nei confronti delle Coop un debito complessivo di circa 650mila euro – il prossimo 20 luglio saranno sospese tutti i trattamenti terapeutici”. A denunciarlo è il Consigliere Gennaro Saiello che questa mattina ha depositato un’interrogazione a risposta scritta alla Giunta regionale.

“I bambini autistici vanno assistiti in maniera efficace fin dai primi anni di vita, per garantire loro di recuperare margini di autonomi. La sospensione di tutti i trattamenti in corso, a causa del mancato pagamento delle prestazioni già erogate, è grave e preoccupante”.

“Vogliamo sapere dalla Giunta regionale che misure intende adottare per abbattere i tempi di attesa al fine di garantire diagnosi rapide e precoci nonché tempestivi trattamenti ABA; e che procedure intende intraprendere per erogare alle strutture convenzionate anticipatarie i fondi dovuti a seguito di prestazioni rese ed indispensabili- conclude Saiello – per continuare la loro opera a favore di soggetti che necessitano di cure costanti e continuative”.