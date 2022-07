Cancello ed Arnone. Defibrillatori, corso per Polizia Locale e Protezione Civile

Un altro importante passo in avanti nel piano sicurezza messo in atto dall’amministrazione Ambrosca per il Comune di Cancello ed Arnone.

Nella giornata di martedì si è svolto un corso Blsd riservato al personale della polizia municipale e della Protezione civile.

«Abbiamo insegnato a volontari ed agenti l’uso del defibrillatore e impartito le tecniche per il primo soccorso – ha spiegato l’assessore alla Sanità Gabriele Di Vuolo – come amministrazione abbiamo acquistato dei defibrillatori per mettere a disposizione sempre maggiori strumenti alla nostra comunità nel caso di problemi. Attraverso il corso che ha rilasciato una certificazione europea abbiamo messo nelle condizioni sia la protezione civile che la polizia municipale di utilizzare i defibrillatori garantendo una protezione in più ai nostri concittadini».

Attualmente il Comune ha due defibrillatori, uno posto al centro del paese al Comando della polizia municipale e l’altro nell’auto dei vigili in modo da poterlo utilizzare in caso di necessità con maggiore velocità. «Ringrazio polizia municipale e volontari per l’attiva partecipazione al corso – ha sottolineato – hanno compreso l’importanza di tale iniziativa per la nostra comunità».