I bonus nei casinò online, tutto quello che c’è da sapere

I casinò online sono una realtà ormai consolidata. Ogni giorno gli operatori accolgono migliaia e migliaia di utenti, pronti a divertirsi con i classici giochi del settore, come slot machine, blackjack e roulette, tanto per dirne tre. In realtà potremmo citarne ancora tantissimi altri, ma tutto questo per dire che uno dei motivi del successo delle piattaforme online è l’enorme catalogo di giochi, contenente ogni tipo di gioco, adattandosi alle esigenze e ai gusti dei giocatori.

Altro fattore è la comodità: essendo tutto online e disponibile anche sui dispositivi mobile, il casinò ha garantito un modello diverso di fruizione. Non c’è bisogno più di recarsi nei casinò terrestri per poter giocare con le slot, ad esempio. Ora è possibile giocare dal proprio divano oppure in qualsiasi situazione, semplicemente cliccando sul nostro smartphone la relativa app. Certamente tutto questo ha facilitato la concezione che si ha del gioco d’azzardo.

E poi ci sono i famosi bonus. Questi non sono altro che un incentivo per invogliare i giocatori ad entrare nei siti, oltre che un modo per aumentare le vincite. Sono tanti, ad esempio, i casinò online che offrono bonus senza deposito gratis immediato, ovvero al giocatore viene regalata una piccola somma di denaro per iniziare a giocare. Si tratta di un’ottima trovata, in quanto l’utente non spende i propri soldi e così è più invogliato a divertirsi su quel sito; d’altronde il primo e unico obiettivo è quello di giocare per puro divertimento.

Come funzionano

In sostanza i bonus casinò non sono altro che promozioni che permettono all’utente di scegliere la giusta piattaforma con agevolazioni. Esistono vari tipi di bonus, nessuno è lo stesso: ci sono quelli che vengono accreditato in automatico sul conto di gioco, come nel caso dei bonus di benvenuto, dove basta semplicemente fare un primo deposito. Come scritto più sopra, inoltre, esistono anche bonus senza deposito, dove in sostanza permettono di giocare gratis. Infine, esistono incentivi che vanno sbloccati, cioè esistono dei requisiti da dover soddisfare per avere quel determinato bonus.

Ovviamente tutti questi bonus si possono anche rifiutare, ma in che modo? Semplicemente contattando l’assistenza in caso di bonus automatico, mentre gli altri basta non compiere azioni o inserire codici. Certo, è abbastanza strano rifiutare incentivi che possono massimizzare le proprie vincite, però c’è chi preferisce non ricevere aiuti, andando avanti con le proprie forze e strategie.

Le caratteristiche dei bonus

I vari bonus, infine, possono avere una serie di caratteristiche da tenere sott’occhio.

Deposito minimo e massimo: nel caso si voglia ottenere un bonus di deposito, i casinò online impongono che ci siano un limite minimo e massimo da inserire sul proprio conto per riceverlo. Basta leggere le condizioni d’uso per trovare tutte le info che ci servono. Può capitare, ad esempio che molti indichino un bonus sul primo deposito del 100%, fino a 500 euro. Per ottenerlo bisognerà depositare un importo minore o uguale.

Percentuale: quando si parla di bonus, in genere si parla di percentuale. Quindi se abbiamo il 100%, avremo un raddoppio della nostra vincita.

Il volume di giocata: leggendo le condizioni d’uso dei bonus può capitare di incappare nel cosiddetto “volume di gioco”. Non è altro che il numero di volte che un bonus deve essere giocato prima di poter prelevare.

Durata: I bonus non sono eterni, ecco quindi che hanno una durata o validità entro la quale provare ad ottenerlo. Può capitare di trovare nei termini e condizioni la scritta: “Validità/durata 30 giorni dall’assegnazione”. In questo modo sapremo che ci sarà un mese di tempo per riscattare la promozione.