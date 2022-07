Aversa. Segnalazione cittadino: illuminazione out, Comune latita

Tramite lo sportello “La tua segnalazione” un cittadino ci invia un messaggio sul tratto di via Atellana rimasto senza la pubblica illuminazione per un guasto tecnico.

Ecco il suo messaggio:

“Come si evince dalla foto in allegato, Via Atellana ad Aversa (il tratto che va dalla stazione fino al ponte di Gricignano) risulta essere al buio dalla notte successiva a quella del 7 luglio scorso dopo il violento nubifragio. Il giorno seguente chiamo il numero verde per la segnalazione guasti per il comune di Aversa, ovvero 800600323, e successivamente dopo 5 giorni richiamo per sollecitare l’intervento tecnico, ma ad oggi 18 luglio, dopo due chiamate al call center, nessun intervento è stato effettuato e la strada risulta essere ancora al buio. Mi affido a LaRampa.it, visto che solo grazie al vostro intervento qualcosa come al solito si smuoverà”.