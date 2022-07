Aversa. ‘Offerta bassa’: prete picchia fedele

’25euro sono pochi’ e scatta la rissa. E’ accaduto stamane ad Aversa, in provincia di Caserta. Siamo a via Roma, ore 11 circa: dopo la celebrazione di un funerale, i parenti del defunto si sono recati nella sacrestia della Chiesa della Madonna di Casaluce per fare un’offerta.

L’uomo, accompagnato da una donna, hanno lasciato la cifra di 25€. Per il sacerdote (A.F., queste le iniziali, ndr) – come ha raccontato la vittima – si è risentito in quanto ‘quell’offerta era bassa‘. Stizzito da tale risposta, l’uomo si è ripreso il denaro sottolineando che ‘non è obbligatorio lasciare l’offerta‘ e si è allontanato dal luogo sacro.

Il parroco – forse ‘offeso’ dal gesto – è uscito in strada, ha percosso qualche centinaia di metri, ed aggredito l’uomo. Ne è nata una rissa. L’aggredito che è stato ricoverato all’ospedale di Aversa dove ha riportato qualche escoriazione e frattura, denuncerà doppiamente il prelato per l’aggressione subita e la richiesta di soldi.

Intanto nella città normanna è già partita la giocata al Lotto, un terno sulla ruota di Napoli: 22, 44, 55.