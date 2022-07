Aversa. Stroncato da un malore: muore poliziotto di Carinaro

Dramma ad Aversa dove un poliziotto 45enne è stato stroncato da un malore in via Corcioni, all’angolo con via Tristano.

Si trovava ad nella città normanna per fare attività sportiva. La vittima, Francesco Capece, era residente a Carinaro: nonostante i soccorsi non c’è stato nulla da fare.

Il ricordo di Giuseppe Barbato, già vicesindaco di Carinaro: “Che dolore!. Francesco aveva 45 anni ed era figlio di Salvatore ed Eufemia Sglavo. Era coniugato con Angela Caianiello, sua collega dalla cui unione sono nate due figlie. Appartenente a due nostre famiglie molto conosciute, laboriose e benvolute da tutti il nostro giovane papà Francesco anch’egli una perla di saggezza. Sempre sorridente, affettuoso e attaccato agli affetti familiari tipici di noi Carinaresi. Una tragedia immane è stata la Sua repentina dipartita. Una tragedia che va a susseguirsi a quella di qualche mese fa della triste scomparsa della cugina, la professoressa Rosa Della Volpe (il papà Tore e Giuseppina la mamma di Rosa sono fratello e sorella). Siamo rimasti tutti senza parole. Attoniti alle prime frammentarie notizie che si sono sparse nel nostro paese. In questo momento di dolore ci uniamo al dolore della moglie, delle figliolette, dei genitori Eufemia e Salvator, dei Germani Domenico e Armando, dei suoceri e dei familiari tutti. Esprimo a nome mio e di tutto il gruppo ma credo di interpretare la commozione e il dolore di tutti i Carinaresi le sentite condoglianze. Carinaro perde un altro dei suoi figli migliori”.