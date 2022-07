Aversa. Cimarosa Summer Art, tutto pronto per il primo appuntamento

Giovedì 14 luglio ore 21.00 inizia il Cimarosa Summer Art nella corte del Salone Romano – Teatro Cimarosa (max 100 posti per stare in allegria e in sicurezza all’aria aperta!) con il Neapolitan Mandolin Quartet.

Acquistare la Cimarosa Summer Card che costa soltanto dieci euro (tutti i giorni al botteghino del Teatro Cimarosa dalle 17.00 alle 21.00 circa) significa sostenere l’iniziativa oltre ad avere tantissimi vantaggi. Per i biglietti del primo spettacolo (già venduti trenta su cento) bisogna recarsi sempre al botteghino del Teatro Cimarosa.

Sarà una serata per stare insieme non solo all’insegna della buona musica ma anche per gustare i sapori estivi di Partenope. Con Edoardo Amirante (in versione mandolinistica e non violinistica come siamo abituati a vederlo) ci saranno grandi musicisti tra cui Mauro Squillante docente di Mandolino al conservatorio di Salerno e considerato tra i maggiori madolinisti di livello mondiale.