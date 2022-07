Aversa. Bilancio previsione, Santulli: ”nessun cambio odg”

“Come componente della commissione dei capigruppo, avendo avuto , grazie alla sensibilità del Sindaco, la possibilità di poter leggere la nota, dallo stesso, inviata a lei Presidente, al Sig. Prefetto e ad altri, ritengo di doverle comunicare che, a tale riguardo sono molto rammaricato, ritenendo la Sua convocazione del 21/7 collegata alle richieste del Sindaco. Con tutto il rispetto, ultimamente i capigruppo hanno deciso le date per la convocazione del Consiglio per il 25 e 26 di Luglio, avente ad oggetto il Bilancio di previsione 2022/2024, escludendo altro. Se il 31 luglio è l’ultimo giorno per l’approvazione della delibera per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, cosa nota da tempo, perché l’Amministrazione non ha provveduto tempestivamente a mettere a punto le varie proposte di delibere? Non è certo colpa nostra, questo lei dovrebbe saperlo, anzi, a maggior ragione se esistono problemi gravi relativi alle scuole ed altro, come rappresentato dal Sindaco, sono ancora più responsabili di questi ritardi”. Così il consigliere comunale Il sottoscritto Consigliere Paolo Santulli, in una nota inviata al presidente del consiglio comunale Carmine Palmiero.



“Noi siamo al nostro posto, facciamo diligentemente il nostro lavoro, ma lei ci deve tutelare, abbiamo ruoli e funzioni, non è certamente una lettera inviata al Sig. Prefetto che ci spaventa. Se il Sindaco ha numeri risicati , se li tiene ancora, non può chiedere tutele Istituzionali. Pertanto diffido fin d’ora a variare l’ordine del giorno del Consiglio del 25 e 26 p.v.”.