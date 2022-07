Assagiatori vino, un trentolese nominato delegato Onav Caserta

In provincia di Caserta, abbiamo un nuovo delegato per gli assagiatori vino: si tratta di Mario Giovanni De Simone che qualche giorno fa avuto la nomina dall’ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino).

De Simone, 25enne di Trentola Ducenta, è un giovane avvocato iscritto nell’Albo di Napoli Nord, ma con una grande passione per il vino e la viticultura, tanto che negli anni ha approfondito la materia rimettendosi in gioco perseguendo gli studi Enologici a Roma (al momento al terzo anno), ma è diventato Sommelier Ais nel marzo 2022, dopo 3 anni di studio e frequentazione dell’apposito corso.

Nel gennaio 2022, ha scoperto Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino), un organizzazione a scopo benefico che divulga ed insagna l’arte dell’assaggiatore di vino e del saper apprezzare e descrivere al meglio un vino. Frequentando il corso prima da Wine Connosseur e poi da Assaggiatore di Vino, è entrato a far parte nel vivo dell’organizzazione.



Essendo l’unico Assaggiatore sul teritorio casertano, ergo in provincia di Caserta, è stato nominato ufficialmente dall’Onav Nazionale “Delegato Onav Caserta”



Per il biennio 2022/2023, l’Onav Caserta riaprirà i battenti con molte novità introduttive e serate a tema: in primis conoscitive e di presentazione della sezione per poi nel 2023 iniziando con un corso da assaggiatore.