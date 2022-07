Abbandono rifiuti: stanato dalla Polizia Locale

Non si fermano i controlli nei confronti di chi inquina e deturpa l’ambiente, intensificate le attività di contrasto dei fenomeni legati alla cosidetta ‘Terra dei Fuochi’ da parte della Polizia Locale del Comune San Marcellino diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli.

Messe in campo una serie di attività finalizzate a reprimere i reati comuni che sono all’ordine del giorno e vedono cittadini maleducati non rispettare le norme basilari della buona educazione in tema di rispetto verso l’ambiente. L’ambiente e la salute dei cittadini restano una priorità.

Il Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha avviato una serie di controlli del territorio attraverso il monitoraggio costante del servizio di videosorveglianza che copre la maggior parte del territorio.

Dalla visione delle telecamere un cittadino è stato colto in flagranza nel mentre ha abbandonato un enorme quantitativo di rifiuti e materiali ingombranti sulla strada pubblica trasportato con la propria auto. La maleducazione ed il modo di fare di queste persone può creare pericolo alla pubblica e privata incolumità e soprattutto nuocere alla salute dei cittadini.

Per questi motivi il Comandante Piricelli ha denunciato all’Autorità Giudiziara in stato di libertà il cittadino resosi responsabile di tale gesto increscioso e poco rispettoso verso gli altri. I controlli per lo sversamento incontrollato di rifiuti continuano e non ci sono sconti per coloro che inquinano l’ambiente e mancano di rispetto ai cittadini corretti e rispettosi delle regole.