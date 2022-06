Le voci di mercato di Milan e Inter

Sono trascorsi solo pochi giorni dall’incoronazione del Milan come Campione d’Italia della stagione 2021-2022, che ha consegnato ai rossoneri il diciannovesimo scudetto della loro storia. La festa milanista è terminata solo da poco, con i tifosi che hanno invaso piazza Duomo a Milano sventolando sciarpe, magliette e bandiere.

A braccia aperte è stato accolto il bus scoperto con i giocatori campioni e il loro Mister, Stefano Pioli, che li ha condotti al successo dopo undici anni, ma la voglia di continuare a vincere non manca di certo.

Nemmeno il tempo di riporre le “asce di guerra” che già si inizia a pensare alla prossima stagione e al prossimo campionato – che inizierà anticipatamente il 14 agosto, per poi lasciare spazio ai Mondiali invernali in Qatar – quando le due milanesi si sfideranno per la conquista della rispettiva seconda stella, dato che ora entrambe si trovano a quota 19 Scudetti.

Già da adesso si può, ad esempio, iniziare a puntare su chi sarà il Campione d’Italia del prossimo anno, ma non prima di aver letto la recensione di 1Bet che darà utili consigli per non sbagliare la puntata vincente. Ovviamente il Milan parte da favorito, ma non bisogna comunque dare per sconfitta l’Inter, affamata di vittorie dopo essere stata battuta dagli storici rivali rossoneri.

Parlando del prossimo campionato, l’argomento che già infiamma giornali, siti specializzati e le bocche dei tifosi è quello del calcio mercato. Nello specifico, dopo il mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus – con cui ha militato negli ultimi sette anni –, è l’attaccante argentino quello su cui ci si sta concentrando maggiormente.

L’ex numero 10 della Juventus sembra essere ormai in direzione della Milano nerazzurra, anche se nelle ultime ore potrebbe essere apparsa un’offerta da parte della Roma guidata da José Mourinho. Solo nei prossimi giorni si avrà una decisione ufficiale da parte dell’Inter in merito.

Allo stato attuale, negli uffici di viale della Liberazione è arrivato il nuovo portiere André Onana, camerunense classe 1996, che giungerebbe dall’Ajax in cui ha giocato dal 2015 in poi. Tra i possibili rinforzi di Simone Inzaghi potrebbe esserci anche Henrikh Mkhitaryan dalla Roma. Non mancano poi le trattative per rinnovare chi è già presente nella rosa nerazzurra, così come quelle per decidere chi dovrà cambiare casacca a partire dalla prossima stagione.

Se da un lato c’è chi cerca di rinforzare la propria squadra per riprendersi quanto perso quest’anno, dall’altro invece c’è chi sta lavorando per estendere il proprio periodo di successi anche alla prossima stagione, magari riuscendo a togliere agli avversari quel che hanno conquistato quest’anno (Coppa Italia e Supercoppa italiana).

Sono diversi i nomi di cui si parla come quello di Domenico Berardi, l’attaccante che trasporta il Sassuolo da quando la squadra neroverde si trovava ancora in Serie B. Un altro attaccante molto chiacchierato è il belga Divock Origi, ventisettenne del Liverpool che a fine stagione sarà libero di scegliere il suo futuro, dato che non avendo raggiunto il numero minimo di presenze, non avrà dunque un rinnovo automatico con la squadra inglese.

Gli occhi rossoneri sono puntati anche su Christopher Nkunku, giocatore del Lipsia contesto con Manchester United e Barcellona, e Renato Sanches, trequartista portoghese del Lilla che potrebbe risolvere il problema che si porrà con l’eventuale partenza di Kessie a fine giugno.

Tanti nomi e tante trattative in corso per le due contendenti al titolo del campionato che si è appena concluso. Tanti sono anche i nomi importanti sui piatti del Milan e dell’Inter, per puntare sempre più in alto e soprattutto cercare di battere i propri storici rivali. La trepidante attesa per scoprire quale sarà la squadra migliore della prossima stagione è iniziata.