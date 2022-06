Villa Literno. Spettacolo fine anno per la Royal Academy Ballet School ‘Non solo danza’

Grande successo per lo spettacolo di fine anno della Royal Academy Ballet School ‘Non solo danza’ di Villa Literno che è andato in scena domenica 26 Giugno a partire dalle ore 20:00, presso il Cinema-Teatro

Sant’Aniello (Castel Volturno).

«E’ stata una meravigliosa e fantastica serata di balletto, di grande qualità e professionalità; arte, storia, cultura, fantasia e spettacolo hanno caratterizzato la serata; gli allievi hanno portato in scena “La Carmen” una sensuale, intrigante e ammaliante storia d’amore che ha appassionato e affascinato il pubblico presente; “La Bellezza non ha pietà”, un quadro di moderno tratto dal “Il Ritratto di Dorian Gray”, che ha voluto mettere in evidenza una simbologia ricca e densa ispirata alle suggestioni di Wilde e a quelle del mondo della moda nel ruolo dei tessuti e dei colori – dichiarano le giovani responsabili del centro studi Mena Nucci, Nunzia e Antonella Griffo -. Si è voluto stimolare lo spettatore a una condivisione sensoriale e onirica delle domande esistenziali più profonde del protagonista; un quadro di Hip-hop e House di grande intensità ed infine un grande finale il Musical “Aladdin”, che ha emozionato e rallegrato grandi e piccoli».

La serata è stata presentata da Janpa Serino, direttamente dalla squadra di Radio Kiss Kiss di Napoli. Sul palco anche la presenza dei maestri e ballerini come Venerando Romano, Antonio Aj, Luca De Felice, Francesco Rusciano, Mario Nucci che hanno reso lo spettacolo bello, originale e di grande qualità.

Un momento di grande interpretazione è stata la performance del ballerino Andrea De Felice con l’allieva Giulia Caprarola nel ruolo della Carmen, le quali esibizioni hanno celebrato egregiamente il diploma che l’allieva ha conseguito con la Royal Academy of Dance di Londra.

Ma non finisce qui: dal 4 Luglio parte “intensive course” di danza classica per tutti gli allievi della Royal Ballet School ‘Non Solo Danza’, un corso che preparerà gli allievi a sostenere gli esami con la Royal Academy of Dance di Londra nella sessione autunnale.