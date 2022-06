Vigili Urbani Mondragone multano Vigili Urbani Trentola Ducenta: parla l’ex sindaco Sagliocco

“Smentisco categoricamente di aver autorizzato l’ex comandante della Polizia Locale di Trentola Ducenta ad utilizzare tale veicolo in sostituzione del suo privato per recarsi da Mondragone a Trentola e altresì non ricordo illo tempore di aver ricevuto alcune comunicazione dal locale comando dei vigili urbani che mi informassero in tal senso. Faccio presente che gli spostamenti delle auto dei vigili urbani devono essere necessariamente annotate”. Così l’ex sindaco Andra Sagliocco commentando la precisazione inviata dal Comandante Gennaro Stabile della Polizia Locale di Trentola Ducenta alla stampa circa un verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia municipale di Mondragone (CE) per violazione dell’art.80 del C.d.S. e cioè per mancata revisione del veicolo in uso alla Polizia locale.

Sulla notifica del verbale c’è un vero e proprio mistero: se sia arrivata o meno al Comando della Polizia Locale di Trentola Ducenta. Supporre che una raccomandata/atto giudiziario non arrivi al Comune è impresa ardua anche se tutto può succedere ma verificarlo è semplicissimo: basterà richiedere al Comune di Mondragone le copie di invio notifica e da lì capire cosa è eventualmente successo.

E’ chiaro domandarsi per quale motivo se il verbale è stato notificato non è stato pagato immediatamente, e si è aspettato del tempo per saldarla con tanto di somma raddoppiata.