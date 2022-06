Vigili Urbani Mondragone multano Vigili Urbani Trentola Ducenta: parla il comandante Stabile

“Si è fatto un gran parlare circa un verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia municipale di Mondragone (CE) per violazione dell’art.80 del C.d.S. e cioè per mancata revisione del veicolo in uso alla Polizia locale, senza però conoscere i fatti reali. È bene precisare alcuni particolari, utili a chiarire come realmente sono andati i fatti”. Sulla vicenda il Comandante Gennaro Stabile ha relazionato il Sindaco con un’apposita nota.

Innanzitutto, “il veicolo – trattasi di Kia Sorento – è stato acquisito – scrive Stabile nella succitata nota – per volere della Commissione Straordinaria tramite l’Agenzia Nazionale beni sequestrati e confiscati, trattandosi di veicolo di provenienza malavitosa, ovvero confiscato alla camorra. Reimmatricolato e intestato al Comune di Trentola Ducenta, all’inizio del 2017 dal precedente comandante, fu dato in dotazione alla Polizia municipale per i servizi istituzionali. Va immediatamente premesso e chiarito che non c’è stata alcuna contestazione immediata, né Agenti di Mondragone che abbiano fermato ed elevato direttamente il verbale nei confronti di colleghi di Trentola Ducenta, ma l’infrazione è stata rilevata dal servizio di videosorveglianza che, in alcuni casi, riesce, leggendo il numero di targa, a verificare l’esistenza della revisione e dell’assicurazione”.

“Si evidenzia che la contravvenzione rilevata dalla Polizia municipale del Comune di Mondragone risale esattamente l’08.05.2019, periodo in cui l’ex comandante della Polizia municipale di Trentola Ducenta fu vittima di alcuni atti vandalici a danno del proprio veicolo che, per la rilevanza degli stessi, resero necessario il ricovero del veicolo stesso presso una carrozzeria convenzionata. Nell’attesa di poter rientrare in possesso della propria vettura, si rese necessario, previa comunicazione a tutti gli Organi interessati, il trasporto quotidiano a Mondragone, presso e dalla la propria abitazione, del Comandante pro tempore. Lo stesso ex comandante, nel controllare i documenti dei veicoli in dotazione alla Polizia municipale, accertava che il veicolo richiamato, la Kia Sorento, era sprovvisto di revisione, quindi in data 03.09.2019 il fuoristrada fu sottoposto a revisione con esito regolare. Va, infine, sottolineato che, a seguito di ricerca avviata dopo la notifica del titolo esecutivo, avvenuta in data 17.04.2022, non vi è traccia del probabile verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada”.