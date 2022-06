Vigili Fuoco a Baia Domizia, proposta sul tavolo del sottosegretario

Un comando dei vigili del fuoco anche a Baia Domizia. Ad anticipare la notizia, il senatore casertano Agostino Santillo a margine della visita, con il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, al Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Caserta.

“Dobbiamo solo ringraziare i nostri Vigili del Fuoco per il grande lavoro svolto quotidianamente in questo territorio così complesso – ha spiegato il Senatore Santillo -. Al di là dell’esigenza di un potenziamento di uomini e mezzi, posta all’attenzione del Sottosegretario, ho accolto con piacere i progetti che riguardano i territorio casertano, come l’efficientamento energetico della sede di Caserta e Mondragone (dove l’adeguamento sarà anche sismico), l’adeguamento sismico della sede di Aversa e la nuova sede di Piedimonte Matese”.

“C’è poi la volontà di realizzare un posto comando avanzato per soccorso in mare a Baia Domizia, nel comune di Cellole, che ritengo fondamentale in aggiunta alle forze della Guardia Costiera. Sono tutti progetti – ha continuato Santillo – che mi farò carico di seguire personalmente. Sono da accogliere allo stesso modo con positività, le parole del Sottosegretario riguardo l’arrivo di quattro squadre itineranti, di cui due in provincia di Caserta, che verranno inviate sul territorio per lavorare al monitoraggio e alla prevenzione degli incendi soprattutto nell’area della terra dei fuochi”.