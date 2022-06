(VIDEO) Rissa davanti scuola mentre amici filmano: 3 nei guai

Dovranno rispondere del reato di lesioni personali tre minorenni bolognesi coinvolti, nel pomeriggio dello scorso 4 maggio, in una rissa fuori da scuola.

Ne danno notizia i Carabinieri della Tenenza di Medicina, che hanno informato la Procura dei minori bolognese “a seguito di una querela presentata dai genitori” del ragazzo che ha subito le lesioni.

Tutto è iniziato, spiegano i militari, quando “due 15enni che frequentano le scuole medie, dopo una lite che sembrava banale all’interno dell’istituto, hanno deciso di vedersi fuori al termine delle lezioni per ‘regolare i loro conti'”. E fuori da scuola è scoppiata la rissa tra i due, mentre “i loro compagni, molto divertiti per quanto stava accadendo, riprendevano la scena con i loro telefonini”.

Solo quando uno dei due ‘sfidanti’ è caduto a terra, in evidente difficoltà, gli amici “si sono avvicinati per aiutarlo, cercando di portare via l’altro coetaneo, che però nella concitazione generale, trovatosi all’improvviso in minoranza, ha riportato una lussazione alla spalla”, oltre a un ematoma alla palpebra sinistra e a un’emorragia sottocongiuntivale all’occhio sinistro, il tutto giudicato guaribile in 20 giorni dal personale dell’ospedale in cui il ragazzo si è fatto curare.

Il padre del giovane, a quel punto, ha sporto denuncia ai Carabinieri, che nel ricostruire i fatti hanno anche acquisito anche “un filmato realizzato da uno dei presenti e postato sui social network, in cui è possibile vedere la lite tra i due adolescenti tra le urla divertite degli amici”. Proprio “due di questi ultimi, assieme all’amico duellante- concludono i militari- sono adesso chiamati a rispondere del reato di lesioni personali”.

(Ama/ Dire)