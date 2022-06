(VIDEO) Reclutamento docenti, Messa: “Atenei pronti a formarli”

La riforma del reclutamento dei docenti sta per diventare legge e secondo la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, “le università sono pronte” ad organizzare i corsi di abilitazione per i futuri docenti, ma “le aiuteremo a fare più sistema”. Rispondendo a una domanda della Dire a margine della presentazione delle risorse del Pnrr assegnate dal Mur, che si è svolta oggi a Roma nella sede dell’Associazione stampa estera, Messa ha detto che “le università sono pronte perché già in passato hanno formato gli insegnanti, ma sono scollegate tra di loro. Noi cercheremo di costruire dei veri e propri centri che si parlino tra di loro per dare un contenuto a questi 60 crediti che sia il più omogeneo possibile e fruibile da figure diverse, che hanno esperienze diverse”.

