(VIDEO) Caos M5S, Fico: “Non comprendo gli attacchi di Di Maio su Nato ed Europa”

“Secondo me in questo momento ci sono delle frizioni all’interno del Movimento, ma non riesco a comprendere che il ministro degli Esteri Di Maio attacchi su delle posizioni rispetto alla Nato e all’Europa che nel Movimento non ci sono e non se ne dibatteva prima”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a margine di una iniziativa a Napoli per la giornata del rifugiato.

“Non capisco perché – ha proseguito – ci sono questi attacchi in questo momento. Il Movimento è saldamente, e non c’è nessuna discussione su questo, ancorato all’Unione europea, su cui abbiamo combattuto in Europa anche per avere i fondi del Recovery di cui oggi si parla e che il Movimento ha ottenuto. Rispetto alla Nato non c’è alcuna discussione in corso, il Movimento è saldamente ancorato al patto atlantico. Subiamo una cosa che secondo me è mistificatrice, non aderente alla realtà”.

“Allora – ha sottolineato Fico – mi chiedo, perché attacchi su cose non aderenti alla realtà? Da questo punto di vista ci sentiamo un po’ arrabbiati e delusi, tutto qua. Per quale motivo si deve mettere in discussione una cosa che nel Movimento non è in discussione?”.

“NESSUN CONTE-DI MAIO, PROSPETTIVA SBAGLIATA”

“Non c’è nessun Conte-Di Maio, state sbagliando prospettiva. L’unica cosa che c’è è, al massimo, Movimento-Di Maio perché attaccare il M5s su posizioni che non sono in discussione dispiace a tutta la comunità del Movimento. È questo il punto”.

“Quello che Luigi fa nella costruzione di altro io non ho idea, perché non ne ho contezza. Poi se si sta costruendo qualcos’altro lo vedremo solo vivendo”.

“STATUTO OPERATIVO DOPO PRONUNCIA TRIBUNALE NAPOLI”

“Stiamo completando l’operatività totale di uno statuto che oggi è anche al 100% operativo perché il tribunale di Napoli ha rigettato la causa degli ex del M5s”, ha concluso il presidente della Camera.

(Dire)