(VIDEO) Ragazza scippata ad Aversa: trascinata per 10 metri

Poteva finire in tragedia lo scippo avvenuto tra la notte di venerdì e sabato. All’1 di notte in Via Roma, altezza Ólive, una ragazza ha subito uno scippo da parte dell’automobilista alla guida di in una Matiz nera.

Il conducente ha afferrato la borsa, trascinando la ragazza per più di 10 metri rischiando la tragedia. L’appello social che gira in queste ore è rivolto a qualcuno che a quell’ora era presente al momento del fatto per avere qualche dettaglio in più sul veicolo come il numero di targa o il numero di persone a bordo.