Viaggio al Tesoro, l’evento ludico itinerante ad Aversa

Il programma di Aversa millenaria, festival organizzato dall’amministrazione comunale di Aversa per celebrare i mille anni della città normanna, si arricchisce a giugno di un evento senza precedenti.

Tra le attività in programma figura infatti “Viaggio al Tesoro”, una roboante esperienza notturna fitta di rebus e indovinelli che saprà divertire giovani (e non) del posto. Per l’occasione abbiamo intervistato l’ideatore ed organizzatore dell’evento che si terrà in città il 25 giugno. Ascoltiamolo!

Ciao Vincenzo, come vuoi presentarti ai nostri lettori?

Mi piace presentarmi così: Sono Vincenzo Martino, 36 anni, ingegnere, tante idee e pochi capelli!

Cos’è Viaggio al Tesoro?

Viaggio al Tesoro è un evento notturno che regala pura adrenalina.

Un evento atipico giovane e per giovani; un gioco di squadra dinamico e travolgente che si svolge per le strade di una città alla ricerca di luoghi famosi o meno conosciuti, che messi uno dietro l’altro determinano il percorso che condurrà i partecipanti all’ambito tesoro nascosto.

Come si può partecipare?

Si partecipa in squadre composte da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, maggiorenni ed automuniti, con la sola voglia di divertirsi e mettersi alla prova nel pieno rispetto degli altri e delle regole.

Per iscrivere la propria squadra basta accedere al sito veniverso.com/viaggioaltesoro ed acquistare il biglietto. Una volta iscritti verranno fornite a tutti i partecipanti le informazioni utili e necessarie per partecipare ad una serata che vi lascerà a bocca aperta!

Di cosa bisogna armarsi per puntare al successo finale?

Bisogna essere pronti a tutto perché tutti i giochi hanno caratteristiche diverse: giochi di logica, intelligenza, scaltrezza, cultura generale, ma anche giochi rompicapo, giochi artistici e prove fisiche.

Occorre conoscere la città per partecipare?

No, assolutamente. Non è necessario conoscere il territorio per partecipare, poiché ogni luogo sarà reso visibile sul sito al team non appena sarà trovata la soluzione corretta ad ogni ogni indizio.

Come nasce Viaggio al Tesoro?

Viaggio al Tesoro è un evento che sintetizzare come caccia al tesoro è riduttivo. Questo evento stracittadino ludico-dinamico è nato più di 10 anni fa e si è tenuto frequentemente a Frattamaggiore, Frattaminore e dintorni. Il passaparola tra i giovani ne ha determinato un discreto successo, fino ad ottenere negli ultimi anni il riconoscimento ufficiale ed il patrocinio dei comuni in cui è stato presentato.

Nacque come una serata goliardica e clandestina tra amici, mentre l’ultimo evento del 16 aprile si è tenuto contemporaneamente in 6 comuni nell’area nord di Napoli: Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Cardito, Afragola e Casandrino. La cosa mi rende molto orgoglio, così come mi rende orgoglioso rendere fruibile questo progetto in una città così viva e di riferimento come Aversa.

Cosa è cambiato da allora?

Agli esordi non c’era l’utilizzo degli smartphone come oggi. Non tutti ne erano muniti. Gli indizi erano tutti cartacei e venivano attaccati per strada. Uno per ogni squadra. Era molto più complicato organizzare il tutto e lo divenne maggiormente quando iniziò ad aumentare il numero dei partecipanti. Quando la fruizione della connessione internet su smartphone è diventata accessibile alla maggior parte dei partecipanti, pensai che utilizzare internet per risolvere i giochi fosse diventata cosa giusta e necessaria.

Cosa invece non è cambiato?

La mia voglia di divertirmi e di divertire. Anzi quella è solo cresciuta negli anni.

Cosa ti aspetti da questa nuova esperienza?

Credo nei giovani, nella voglia dei ragazzi di vivere esperienze attive che possano distaccarli dal solito divertimento passivo di una sera o dalla moltitudine di avventure video ludiche tra console e smartphone.

Con questo evento vogliamo restituire alla nostra generazione un nuovo modo di vivere in prima persona il contatto umano, dopo anni di difficoltà causa Covid o dipendenza dai social, nel pieno rispetto del prossimo.

Per questa opportunità, ringrazio l’amministrazione della città di Aversa nell’aver creduto in questo progetto, così come alle tantissime attività che lo sostengono e che hanno messo in palio ricchissimi premi per le squadre che trovano il Tesoro.

Ricordo che le iscrizioni sono aperte fino al 25 giugno, giorno dell’evento, con start alle ore 22.30. Segui @veniverso sui social e il sito veniverso.com/viaggioaltesoro per le ultime novità sul primo Viaggio al Tesoro di Aversa.