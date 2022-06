Università, Raffaele Normanno eletto al Cur

Elezione al CUR (Comitato Universitario Regionale della Campania) per Raffaele Normanno.

Il giovane studente universitario – originario di Casaluce – ha ricevuto la fiducia ricevuta dai vari Atenei Campani.

”Questa elezione – dice Normanno – mi rende orgoglioso e fiero del lavoro che io e il mio gruppo stiamo effettuando. Rappresenterò, come sempre, l’Ateneo e tutti gli studenti della Vanvitelli, ma anche tutti quelli che hanno riposto fiducia nella mia figura in sostenendomi a quest’organo”.

Il CUR è un organo consultivo della Regione Campania, che svolge funzioni di coordinamento e di programmazione per lo sviluppo del sistema universitario regionale ed è costituito dai 7 Rettori delle Università Campane, dal presidente della Giunta Regionale della Campania e da 3 rappresentanti degli studenti. L’elettorato attivo e passivo degli studenti è rappresentato dai Senatori Accademici e Consiglieri d’Amministrazione (CdA) di tutti gli atenei campani.

“Voglio ringraziare – afferma il neo eletto – il mio amico e collega il senatore Francesco Rossetti. Insieme ad Ottobre 2021 abbiamo iniziato quest’avventura. Un ottimo amico, ma sopratutto un ottimo senatore. Questa elezioni non poteva esserci senza il supporto del gruppo di amici: Francesco Salve, Gaetano Pezzella, Michele Dovere, Silvio Guida, Ilaria Langellotti, Andrea Buonanno, Leonardo Jr Pagano, Antonio Schiavone, Francesco Rossetti, Nicola Colombiano, Antonio Fabozzi. Il loro sostegno, la loro vicinanza è fondamentale. Un gruppo unito, non solo politico, ma che ha un legame di amicizia indissolubile. É un gruppo che può raggiungere l’impossibile e l’abbiamo dimostrato ancora una volta. Sono onorato e farò il possibile, ancora una volta, per non deludervi. Ringrazio i miei colleghi Senatori ed i CdA che hanno riposto fiducia in me. In particolar modo le ragazze dell’UniSob ed i ragazzi di Confederazione Napoli che ancora una volta hanno dimostrato il loro senso di squadra, lealtà ed amicizia. Faccio ancora una volta i miei auguri e complimenti ai colleghi senatori eletti: Simone Magelli (Federico II) e Domenico Pierri (UniSa). Sicuramente ci impegneremo e collaboreremo per il bene comune. Un ringraziamento particolare anche al mio gruppo Siamo Studenti Economia ed a tutti i gruppi Siamo Studenti Ingegneria, Futura Vanvitelli, Unica Vanvitelli e YouVanv. Si Vince alla Fine. L’inizio di una era per la Vanvitelli!”.