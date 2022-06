Tentata truffa sull’Asse mediano, a pochi passi dall’uscita di Frignano: è successo stamane sull’arteria che porta a Napoli.

Una Ford Focus grigio metallizzata sull’Asse mediano in cerca di vittime da truffare. A denunciare il tutto ai carabinieri, un automobilista: “E’ accaduto in pochi secondi: mentre sorpasso, un oggetto colpisce la mia auto. Fortunatamente ero a conoscenza della truffa, invece di fermarsi, ho chiamato immediatamente i Carabinieri. Il guidatore, in compagnia di altre due persone, in un primo momento mi ha invitato ad accostare con la freccia; poi mi ha sorpassato e vedendo che avevo il cellulare in mano, è andato via. Fortunatamente sono riuscito a fotografare la targa dell’auto e a segnalare l’accaduto ai carabinieri presentando la denuncia”.

Anche dall’Arma dei Carabinieri arriva la raccomandazione: “Non scendete mai dall’auto, continuate a camminare e chiamate le forze dell’ordine”.